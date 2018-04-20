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مونشنجلادباخ يفوز على فولفسبورج بثلاثية نظيفة في البوندسليجا

د ب أ
نشر فى : الجمعة 20 أبريل 2018 - 10:33 م | آخر تحديث : الجمعة 20 أبريل 2018 - 10:33 م

فاز فريق بوروسيا مونشنجلادباخ على ضيفه فولفسبورج 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني (بوندسليجا).

وسجل أهداف بوروسيا مونشنجلادباخ كل من لارس ستيندل في الدقيقة الثامنة ورافييل في الدقيقة 35 وكريستوف كرامر في الدقيقة 44.

ورفع بوروسيا مونشنجلادباخ رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد فولفسبورج عند 30 نقطة في المركز الرابع عشر.

يذكر أن هذا الفوز هو الثاني عشر لمونشنجلادباخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 12 مباراة والتعادل في سبع، فيما تعد هذه الخسارة هي الحادية عشر لفولفسبورج في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في همس مباريات والتعادل في 15 مباراة.

وكان بايرن ميونخ توج بلقب الدوري لهذا الموسم في الجولة التاسعة والعشرين، محققا لقبه السادس على التوالي في البوندسليجا.


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