«جون أفريك»: «الحاسى» أقرب المرشحين لخلافة حفتر على رأس الجيش الليبى

رجح تقرير لمجلة «جون أفريك» الفرنسية، اليوم، خلافة قائد عملية الكرامة الليبية، عبدالسلام الحاسى، لقائد الجيش الوطنى الليبى، خليفة حفتر، وذلك مع تزايد الشائعات بشأن صحة الأخير، وكون الحاسى هو الذراع اليمنى للجنرال العسكرى القوى فى البلاد.

وذكرت المجلة، أنه مع تزايد شائعات تدهور صحة المشير حفتر، منذ 13 إبريل الحالى، رغم النفى الرسمى لهذه الشائعات، إلا أن أوساطا غربية ودولية، تراقب عن كثب الخليفة المحتمل للمشير، موضحة أن الحاسى، وهو رئيس قيادة غرفة عملية «الكرامة» منذ مايو 2014، والتى أطلقها حفتر لمكافحة الجماعات الإرهابية فى ليبيا، هو الأقرب، إذ يحظى بدعم إقليمى وغربى، باعتباره شريكا فعلا لمكافحة الإرهاب.

ونقلت «جون أفريك» عن مصدر فرنسى قريب من الملف الليبى، لم تسمه، مؤكدا أن «من بين الأسماء المطروحة والمرجحة، لخلافة حفتر، عبدالسلام الحاسى، والذى يعد من الشخصيات الأكثر تفضيلا، والذى حظى على موافقة عدة أطراف داخلية وإقليمية، باعتباره الذراع اليمنى لحفتر».

كما نقلت المجلة عن الباحث المتخصص فى الشأن الليبى فى «جامعة باريس»، جليل حروشى قائلا إن «حاسى سيكون الشخص المثالى، لكونه، ضابط ضليع فى الدبلوماسية فى وقت الحرب، كما سيكون قادرا على ضمان تماسك الجيش الوطنى الليبى وتوحيد صفوفه»، مضيفا «أنه يحظى بإجماع توافقى للأطراف الخارجية المؤثرة والنافذة فى المشهد الليبى». وتابع «إنه علاوة على ذلك فهو شخص حكيم، ويحظى بتقدير لدى شركائه داخل قوات الجيش الليبى».

وأضافت المجلة أنه «أثناء اندلاع الثورة فى ليبيا، قاد حاسى خلية عمليات شنتها «الصاعقة» بمساعدة حلف شمال الأطلسى «الناتو» على بنغازى، ومنذ ذلك الوقت، أصبح حلقة الوصل بين الضباط الليبيين الفارين والغرب». وخلال عام 2012، أنشأ الأمريكيون معسكرا لقوات مكافحة الإرهاب الليبية بالقرب من طرابلس، قادها حاسى، باعتباره قائد قوات العمليات فى وزارة الدفاع الليبية. كما قاد الحاسى، فى ديسمبر 2015، قوات الجيش الليبى فى بنى غازى لمواجهة الإرهابيين، بعد مقتل سلفه على الثامن، وأبدى حسما فى مواجهة جماعات أنصار الشريعة، والتنظيمات الإرهابية التابعة «لداعش». وفى يوليو 2017، ظهر اسمه فى الصحافة الدولية، خلال تحرير مدينة بنى غازى، من الإرهابيين.