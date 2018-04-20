ناجي: انضمام إكرامي للمنتخب وارد

أكد أحمد ناجي مدرب الحراس في الجهاز الفني لمنتخب مصر دخول شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ضمن قائمة الحراس الذين يحتمل انضمامه لقائمة "الفراعنة" في كأس العالم 2018.



وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون":"لا أريد استباق الأحداث، سنرى ما الذي سيحدث في المباريات المتبقية من عمر الدوري، وعلى هذا الأساس سوف نقرر ما إذا كنا سنضم إكرامي أم سيكون هناك قرار آخر".



وأضاف: "نتابع أكثر من حارس بينهم شريف إكرامي وعلي لطفي وعامر عامر بالإضافة إلى محمد الشناوي وعصام الحضري ومحمد عواد، الجميع نضعه تحت الملاحظة لاختيار أربعة في معسكر المنتخب المقبل".



وعاد إكرامي لدائرة اهتمامات جهاز المنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور بعد إصابة أحمد الشناوي حارس الزمالك بقطع في الرباط الصليبي، ووجود استحالة لمشاركته في المونديال، على الرغم من ابتعاد إكرامي عن المشاركة في المباريات لصالح محمد الشناوي.