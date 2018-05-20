محافظ الجيزة: توريد 113 ألف طن قمح

أعلن اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة أن إجمالي ما تم توريده من قمح محلي بالشون والصوامع بنحو 113 ألف طن.

جاء ذلك خلال الجولة التى قام بها المحافظ بعدد من الصوامع والشون، حيث تفقد شونة أوسيم وإمبابة وشونة الهرم بشارع الملك فيصل للاطمئنان على أعمال التوريد الجارية حاليا وتوافر كافة الاشتراطات والضوابط التى حددتها وزارة التموين حيث قام المحافظ شخصيا بمعاينة القمح داخل الأجولة والتأكد من نظافته ودرجة كفاءته.

واستمع المحافظ إلى شرح عن مراحل أعمال التوريد حيث تقوم اللجنة المشكلة من العديد من الجهات تضم مديرتي التموين والزراعة والهيئة العامة للرقابة والصادرات والجهة المسوقة والجمعية الزراعية والجهة المنقول إليها بفحص القمح وتحديد درجة نقاوته ونوعيته وما إذا كانت به شوائب حيث يتم رفضه فى حالة وجود عيوب.

ووجه المحافظ عند رفض أى حمولة من خلال اللجنة المشكلة لعدم توافر المواصفات إخطار غرفة عمليات المحافظة.

وشدد المحافظ، خلال تفقده الشون والهناجر، على أهمية إتباع الأساليب السليمة فى التخزين وعدم هدر أى كمية حفاظاً على مايتم توريده من قمح محلي.

رافق المحافظ خلال الجولة علاء فتحي رئيس مركز ومدينة أوسيم، ومحمد نور رئيس حي شمال، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية.