رئيس الأركان التركي: مستعدون لتنفيذ أي مهمة في بحر إيجة

قال رئيس الأركان التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده المسلحة مستعدة للقيام بأية مهمة تلقى على عاتقها في منطقة بحر إيجة، محذرا من «إجراء البعض حسابات خاطئة حول تركيا».

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها «أكار»، لمناورات «العاصفة البيضاء» التي ينفذها الجيش التركي في بحر إيجة، رافقه خلالها قادة القوات البرية يشار غولر، والجوية حسن كوتشوك آقيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

ونقلت وكالة «الأناضول» التركية، اليوم الأحد، عن «أكار» القول إن: «الجيش التركي يحترم ويدعم قواعد حسن الجوار، والاتفاقيات الثنائية والقانون الدولي، إلا أنه لا يتردد في القيام بما يقتضيه الأمر عند تعرض حدود البلاد لأي تهديد أو خطر، أيا كان مصدر التهديد».

يُشار إلى أن منطقة بحر إيجة تشهد توترا بين تركيا واليونان، وتتهم تركيا سفنا وزوارق يونانية بالقيام بتحركات استفزازية في المنطقة.

وقال «أكار» إن: «الجيش التركي قادر على تنفيذ عمليات عسكرية في سائر أرجاء البلاد، وأن بمقدوره مواجهة التهديدات في شمال سوريا، وجنوب شرقي البلاد وفي بحر إيجة في آن واحد إذا اقتضى الأمر».