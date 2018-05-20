استعدت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، لمواجهة موجات الحر الحالية، والمتوقع حدوثها خلال فصل الصيف الجاري.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، في بيان اليوم، إنها أعطت تعليماتها لجميع المستشفيات التابعة للمديرية، باستقبال أية حالة تعاني من إنهاك حراري أو ضربة شمس، وعلاجها فورا دون تحويلها إلى مستشفى الحميات، كما كان متبعا في الأعوام الماضية.

وأضافت أنها وجهت جميع المستشفيات بتوافر مخفضات الحرارة والمحاليل، ووسائل علاج الإجهاد الحراري وضربات الشمس، والتنبيه على جميع وحدات طب الأسرة على مستوى المحافظة بالاستعداد طوال فترة النهار.

ونصحت «الفناجيلي»، بارتداء الملابس القطنية الخفيفة والابتعاد عن الألياف الصناعية، وعدم التعرض لضوء الشمس المباشر، خاصة وقت الظهيرة، مع شرب كميات كبيرة من السوائل ما بين الإفطار والإمساك.

كما طالبت مرضى السكر والضغط وغيرها من الأمراض المزمنة بمراجعة الطبيب المعالج أو العيادات الخارجية بالمستشفيات العامة ومراكز طب الأسرة.