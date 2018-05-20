محافظ بورسعيد يشارك أطفال دار الأيتام الإفطار الرمضاني

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شارك محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، في الإفطار الرمضاني مع الأطفال من نزلاء دار أيتام المحافظة.

كما شارك في الإفطار المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام للمحافظة، وإبراهيم شرارة، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وصفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، ورئيس حي العرب، ومدير مديرية التضامن الاجتماعى.

ووجه المحافظ، الأجهزة المعنية بتلبية كافة مطالب واحتياجات نزلاء الدار، وتكثيف الأنشطة والمهرجانات الرياضية والثقافية واكتشاف مواهبهم والعمل على تنميتها.

وأشاد بالدور الكبير الذي يقوم بة القائمين على الدار، وحسن معاملتهم للأطفال والعمل توفير الأجواء المناسبة لهم.