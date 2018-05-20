بالمساهمة مع مستثمرين أجانب «الأنظمة الرقمية» تستهدف استثمار مليون دولار لإنتاج وتركيب الألواح الشمسية فى مصر

تستهدف شركة الأنظمة الرقمية الذكية «IMS» إنشاء شركة جديدة لتركيب محطات الطاقة الشمسية وكذلك إنتاج الألواح الشمسية باستثمارات مليون دولار بالتعاون مع مستثمرين مصرين وأجانب، وفقا لمجدى صالح رئيس الشركة.

وقال صالح لـ (مال وأعمال ــ الشروق) إن الشركة تستهدف دخول مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية فى ظل حدوث طفرة فى تلك المشروعات بداخل السوق المحلية خلال الوقت الراهن. وأضاف أن شركته تعمل وكيل الشركة الألمانية لتوزيع كابلات محطات الطاقة الشمسية بالسوق المحلية. ولفت إلى أن شركته تعمل أيضا فى مجال توريد الكابلات المقاومة للحريق.

وتوقع تحقيق 50 مليون جنيه حجم أعمال خلال العام المالى الجارى 2018 من عمليات توزيع الكابلات المقاومة للحريق فى السوق المحلية، مشيرا إلى أن الشركة تمكنت من الفوز بمناقصات مؤخرا.

وأكد أنه عرض على هيئة السكك الحديدية أنظمة مراقبة حديثة يتم تركيبها بشأن تقليل إخطاء العامل البشرى مما يساهم فى تقليل معدلات الحوادث.

ولفت إلى أنه عرض على الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أنظمة حديثة تعمل على ترشيد استهلاك الكهرباء بداخل خطوط المترو ويتم دراستها حاليا. وتعمل الشركة بداخل السوق المحلية منذ 10 سنوات.