قال الفنان لطفي لبيب، إن الأجواء الرمضانية في مصر تختلف عن الدول العربية، بالإضافة للطقوس الرمضانية المصرية وارتباط الشهر بالطعام المختلف الشهي، مشيرًا إلى ازدهار السياحة العربية بشكل خاص في شهر رمضان.



وأضاف «لبيب»، في لقائه ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أمس السبت، أن المسرح تأثر كثيرًا بسبب عدم استقرار السياحة العربية في مصر مؤخرًا، مشيرًا إلى تلاشى القطاع الخاص المسرحي من الأسواق، نظرًا لاختلاف توجهات السائح العربي قديمًا وحاليًا على حد تعبيره.



وتابع أن علاقة المصريين بالسائح الأجنبي تدور حول كيفية استغلاله، على حد تعبيره، مشيرًا إلى دوره في فيلم «عسل أسود»، حيث قام بأداء دور سائق يحاول استغلال سائح أجنبي في مصر.



وأعرب عن ندمه لتقديم الكثير من الأدوار تحت ظروف الضغط الاقتصادي، معقبًا: «الفنان بيتعرض لضغوط مادية بتخليه يقبل بأدوار مش عايزها، وأنا بنسي الأدوار دي على طول».



وأشار إلى اختفاء الدراما القبطية التي تتناول الحقبة التاريخية والسياسية، بالإضافة إلى اختفاء الشخصية القبطية عن الدراما المصرية، بسبب سوق التوزيع، متابعًا: «سوق التوزيع بيستهدف الدول العربية، وهما مايهمهمش يشوفوا واحد قبطي، فالشخصية اختفت لفترة طويلة، باستثناء القنوات المسيحية والكنائس».





