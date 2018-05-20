عميد طب طنطا يشيد بنجاح الأطباء في استخراج «سيخ حديد» من رأس طفل

أشاد الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب بجامعة طنطا، بنجاح فريق الأطباء بالمستشفى الجامعي، في استخراج سيخ حديد استقر في منتصف رأس طفل، قائلًا: «فخور بشباب الأطباء في المستشفى الجامعي، خاصة بعد نجاحهم في الفترة الأخيرة في أكثر من عمليه جراحية دقيقة».

وأضاف «عبد الرؤوف»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء السبت، أن الطفل المصاب نجا بأعجوبة، نظرًا لعدم اختراق السيخ الحديدي للأوعية الدموية في المخ، متابعًا أن سبب نجاة الطفل هي عدم محاولة رجال الحماية المدنية وأسرة الطفل إزالة السيخ الحديد من رأسه قبل وصوله للمستشفى.

وطالب المواطنين بعدم استخراج أي جسم غريب يخترق المصابين، لأن هذا التصرف قد يؤدي بحياته، موضحًا أن استخراج أي جسم غريب بشكل عشوائي يسبب نزيف حاد، فضلًا عن مضاعفة الإصابة.

ونجح فريق أطباء المستشفى الجامعي بطنطا، في إنقاذ طفل صغير في العام الأول من عمره، من الموت بعد أن اخترق سيخ حديد منتصف رأسه، بعد إجراء عملية جراحية دقيقة له أمس الجمعة، وتم وضعه تحت الملاحظة الدقيقة؛ حتى استقرار حالته الطبية.



