«التعليم»: منح مقدمة من «مصر الخير» وأنسي ساويرس لخريجي مدارس المتفوقين

أعلن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم عن توفير 40 منحة مقدمة من مؤسسة مصر الخير لطلاب خريجي مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وذلك للعام الدراسي 2018-2019 في جامعات مرموقة للحصول على شهادة البكالوريوس في مجال الهندسة والطب والعلوم في الجامعات التالية: (الجيزة الجديدة، النيل، بدر، اليابانية، الأكاديمية البحرية، زويل، كلية هندسة القاهرة بنظام الساعات المعتمدة).

وأضاف حجازى أن هناك برنامجًا مقدمًا لمدارس المتفوقين ممول من مؤسسة أنسي ساويرس مع الأميدإيست للاتحاق بجامعات عالمية وهي: (شيكاغو، بنسيلفانيا، وهارفاد، وستانفورد بالولايات المتحدة الأمريكية).

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد سيد مدير وحدة STEM إلى أن فريق الأميدإيست توجه اليوم الأحد 20 مايو إلى مدرستي الغربية والمنوفية، ويتوجه غدا الاثنين 21 مايو إلى مدرستي الإسكندرية، وكفر الشيخ لعمل سيمينار لطلاب المدارس عن كيفية التقديم، والذي سيتم إذاعته أونلاين مع باقي المدارس.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا حافظ منسق الشراكة المجتمعية والتعاون الدولي أن المنحة تقدم للطلاب المصروفات الدراسية كاملة، وبدل الإعاشة والإقامة طوال فترة المنحة للطلاب المغتربين، وكذا التأمين الصحي، والمصروفات الشخصية، علمًا بأن شروط التقديم والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم موضحة من خلال الرابطين التاليين:

http://mekedu.mekportal.org/applicants

http://www.amideast-ossp.org/undergrad-2017/

وآخر موعد للتقديم 31 يوليو 2018.