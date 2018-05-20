«سعفان» يتابع الطعون لمرشحي الانتخابات العمالية في اليوم الأخير

• الحصر المبدئي 1554 طعنا علي مستوي المحافظات

• وزير القوي العاملة: إزالة أية معوقات قد تظهر لحلها بشكل فوري.. ولن يترك أي طعن بدون حل

• أماكن مجهزة لاستقبال المرشحين في المرحلة الثانية لـ13 تصنيفا نقابيا



تابع وزير القوي العاملة، محمد سعفان، اليوم الأحد، من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة مرحلة الطعون والبت فيها في يومها الثاني والأخير، لانتخابات تشكيلات المنظمات النقابية العمالية، ومجالس إدارة الشركات، على مستوى 26 مديرية للقوى العاملة بالمحافظات، كما تابع على الطبيعة نفس المرحلة بمديرية القوى العاملة بالقاهرة المخصص لها قاعة الفروسية باستاد القاهرة، لتلقي الطعون من أصحابها بجهات العمل بالمحافظة.

وقد أسفر الحصر المبدئي للطعون على مستوى بعض مديريات القوي العاملة بالمحافظات عن تقديم 1554 طعنا والتي يتم البت فيها من قبل قاضي، وجاري استكمال الحصر والبت في الطعون، في حين لم تشهد محافظتي شمال سيناء، وكفر الشيخ تقديم طعون سواء على مستوى اللجان النقابية أو مجالس إدارة الشركات التي وصل عدد الطعون فيها في باقي المحافظات إلى 10 طعون.

وأكد الوزير ضرورة إزالة أية معوقات قد تظهر وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بها للعمل على حلها بشكل فوري، مشددا على أنه لن يترك أي طعن بدون حل.

كما أشرف الوزير بنفسه على تجهيز أماكن استقبال طلبات المرشحين للمرحلة الثانية، لتفادي أية أخطاء قد تكون وقعت في المرحلة الأولي تيسيرا علي المرشحين، حيث وجه بعمل خيمة كبيرة مجهزة لاستقبال المرشحين في سهولة ويسر وذلك بإحدى الملاعب علي أن تخصص لـ 6 لجان نقابية التابعة للتصنيف النقابي في المرحلة الثانية ، وعلي أن يخصص مكان أخر لـ 7 لجان لباقية المرحلة ، علي أن يتم عمول بانر كبير يكتب علي كل مكان مخصص للجان ، فضلا عن تخصص مكان للدخول وأخر للخروج.

ومن المقرر أن فتح باب الترشح للمرحلة الثانية يومي 25 و26 مايو الجاري، وإعلان أسماء المرشحين 27 من نفس الشهر، والطعون والبت فيها يومي 28 و29 مايو الجاري، وإعلان الكشوف النهائية 30 من نفس الشهر ، علي أن تجري الانتخابات 31 مايو الجاري وإيداع الأوراق يومي 1 و2 يونيو المقبل.

وسوف تجري انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابي للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام ، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحري، والنقل الجوي، والمناجم والمحاجر ، والبريد ، والنيابات والمحاكم .

كما تفقد الوزير مركز المعلومات بديوان عام الوزارة للوقوف علي مراحل ادخال بيانات المرشحين في اللجان النقابية للمرحلة الأولي، فضلا عن المرشحين في انتخابات مجالس إدارة الشركات.