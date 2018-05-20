مدير أمن الإسكندرية يواصل تفقد الارتكازات الشرطية

تفقد مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، وحدة مرور «أبيس» شرق المحافظة، حيث تابع انتظام تقديم كافة الخدمات للمواطنين - الراغبين في استخراج رخص القيادة - موجها بحسن معاملتهم، والإسراع في تلبية مطالبهم، مع تسهيل كافة الإجراءات في سبيل تحقيق ذلك.



وحرص الشريف على الاستماع للمواطنيين، والتأكد من تقديم الخدمة لهم على أكمل وجه، واعدًا بحل كافة الشكاوى في أقرب وقت، وموجها بتخصيص مكان مستقل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة؛ نظرا لظروفهم ومراعاة لحالتهم الصحية.



وفي سياق الجولة، تابع مدير أمن الإسكندرية التجديدات التي تجرى "حاليا" في وحدة المرور، وأمر بسرعة الانتهاء منها، وفقا لبيان مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأحد.