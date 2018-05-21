إنييستا: شرفت بالدفاع عن أفضل شعار في العالم وأشكر زملائي والجماهير

أقام فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم حفلا لتكريم نجمه وقائده أندرياس إنييستا، الذي خاض مباراته الأخيرة مع الفريق الكتالوني خلال فوزه 1 / صفر على ضيفه ريال سوسييداد في المرحلة الأخيرة من الدوري الإسباني لكرة القدم،

تحدث إنييستا، في الاحتفال الذي جرى عقب المباراة، لجماهير الفريق التي احتشدت في مدرجات ملعب (كامب نو) لوداعه، والدموع تملأ عينيه "إنه يوم صعب بالنسبة لي ولكنني قضيت 22 عاما رائعة هنا، كان لي الشرف والفخر للدفاع عن هذا الشعار الأفضل في العالم".

أضاف إنييستا "أتقدم بالشكر لجميع زملائي الذين سوف أشتاق إليهم ولجماهير برشلونة التي أكن لها كل التقدير والاحترام، حيث منحوني كل الدعم الذي كنت في حاجة إليه منذ أن كنت صغيرا".

اختتم إنييستا حديثه قائلا "اليوم سأرحل وكلي فخر وشموخ وسوف أحمل أجمل الذكريات مع برشلونة دائما".

وأنهى إنييستا مسيرته الحافلة بالألقاب والإنجازات مع برشلونة التي امتدت لـ16 عاما مع الفريق الأول توج خلالها بـ32 لقبا.