لتقديم الخدمات بداخل المطارات المحلية «العالمية لأعمال الطيران» تتفاوض مع 6 شركات طيران من أوروبا

تتفاوض «العالمية لأعمال الطيران» مع 6 شركات طيران من دول أوروبا بشأن تقديم جميع خدمات الطيران لهم بداخل المطارات المحلية، بحسب حسن نشأت المدير التجارى للشركة.

وقال نشأت لـ (مال وأعمال – الشروق) إن شركته تمتلك تعاقدات مع نحو 35 شركة طيران أجنبية وعربية وتستهدف جلب مزيد من شركات الطيران الأجنبية إلى السوق المحلية.

وأضاف أن الشركة تخدم عددا كبيرا من رحلات الطيران شهريا بداخل المطارات المحلية فى ظل امتلاك فروع بداخل 9 مطارات أبرزها فى الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم.

وذكر أن رحلات الطيران الألمانية تستحوذ على حصة كبيرة من تلك الرحلات تصل لنحو 70 % فى ظل انتعاش السياحية الألمانية حاليا.

ولفت إلى أنه يتفاوض مع شركات طيران روسية التى قررت تجميد تعاقداتها مع شركته عقب حادث سقوط الطائرة الروسية.

وذكر أن الشركة تقدم خدمات مثل إنهاء حجز تذاكر السفر والوصول للركاب على متن رحلات الطيران وكذلك نقل حقائبهم إلى داخل صالات السفر والوصول.

وأضاف أن العالمية «تؤجر معدات من شركتى مصر للطيران للخدمات الأرضية» والمصرية لخدمات الطيران «إياس» لنقل حقائب الركاب. وأكد أن شركته تمتلك خبرة كبيرة فى مجال خدمات رحلات الطيران منذ عملها بداخل المحلى منذ 40 سنة.