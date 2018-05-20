بابا الفاتيكان: اسم غزة يبعث على الألم

قال بابا الفاتيكان البابا فرانسيس الأول، اليوم: إن اسم غزة «يبعث على الألم»، معربا عن أمله فى أن يحل السلام فى الأرض المقدسة.

وبمناسبة قداس «عيد العنصرة» (عيد مسيحى يحتفل به بعد عيد الفصح بخمسين يوما)، الذى يحل غدا الإثنين، تلا البابا فرانسيس مقطعا من أعمال الرسل (الإنجيل) ذكر فيه «الطريق من القدس إلى غزة»، وأضاف: «كم يبعث هذا الاسم (غزة) على الألم اليوم»، بحسب إذاعة الفاتيكان.

وحث رأس الكنيسة الكاثوليكية على الدعاء كى «يغير الله القلوب والأحداث، ويجلب السلام إلى الأرض المقدسة». كما شدد البابا فرانسيس على ضرورة «التضرع إلى الله كى يعم دفء السلام هذا العالم، ويعيد الأمل إلى أرجائه». بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

ويعانى أكثر من مليونى نسمة داخل غزة أوضاعا معيشية وصحية متردية للغاية، حيث تحاصر إسرائيل القطاع منذ أكثر من عشر سنوات. وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلى مجزرة فى قطاع غزة، الإثنين الماضى، بقتله 65 فلسطينيا وإصابة الآلاف، خلال مشاركتهم فى مسيرات سلمية، قرب السياج الأمنى الفاصل بين غزة وإسرائيل.