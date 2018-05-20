قال محمد سليمان عبد الملك، مؤلف المسلسل الرمضاني «رسائل»، للفنانة مي عز الدين، إن العمل لا يطرح قضية معينة، بل قصص متداخلة تؤدي في النهاية إلى إبراز معنى معين.

وأضاف «عبد الملك»، في تصريخ لفضائية «أون لايف»، مساء السبت، أن العمل الدرامي يختلف عن كتابة المقال، الذي يشترط أن يطرح قضية ما، موضحًا: «المسلسل عبارة عن حواديت منسوجة ببعضها بتقدم قصة، هدفها الأساسي إمتاع المشاهدين، وتُحمل بقضايا غير مباشرة، ممكن أن تكون قضايا فلسفية أو وجدانية أو شاعرية».

وتابع أنه استخدم عنونة الحلقات من قبل في عدة أعمال سابقة، مستطردًا: «أحبذ أن أعطي هوية لكل حلقة داخل السياق الطويل المسلسل، الذي يعبر عنه الـ30 حلقة متواصلة».





كشف الفنان خالد سليم، عن سبب عدم غنائه تتر المسلسل الرمضاني «رسائل» بالرغم من كونه يتشارك في بطولته مع الفنانة مي عز الدين، قائلًا إنه لم يُعرض عليه الأمر.

وأضاف «سليم»، أنه يشعر بالرضا التام لتجسيده دور البطولة أمام «مي عز الدين» في المسلسل، بقوله: «يكفيني أنني أقدم أكبر دور رجولي في العمل».

وأوضح أنه يجسد شخصية مهندس بترول يدعى «طارق»، وهو زوج «هالة» التي تجسدها مي عز الدين، ولديه منها طفلًا، متابعًا أن هناك كثير من الأحداث ستحدث للزوجة في المسلسل، على إثرها سيحاول الزوج مساعدتها، لكن ستبدر منه بعض الأشياء، ستثير إزعاجها، كما ستوضح باقي حلقات العمل.

وأشاد بالأسلوب الذي اتبعه المخرج إبراهيم فخر في إخراج العمل، مؤكدًا أن المسلسل سيحظى بإعجاب المشاهدين العرب وبالأخص المصريين لكونهم يحبون هذا النوع من الدراما.

ويشارك الفنان خال سليم في بطولة المسلسل الرمضاني «رسائل»، مع كلًا من مي عز الدين، أحمد حاتم، خالد سليم، هشام إسماعيل، أحمد سعيد عبد الغني، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج تامر مرسي.