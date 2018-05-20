زواج الأمير هاري يمنح ليفربول أمل التتويج بدوري الأبطال !

تابع الملايين حول العالم خلال الساعات الأخيرة حفل الزفاف الملكي، للأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث ملكة إنجلترا، والممثلة الأمريكية ميجان ماركل، ليصبحا أحدث زوجين في العائلة الملكية البريطانية العريقة في احتفال كبير بقلعة وندسور التاريخية.

وتبادل العروسان عهود الزواج وارتديا الخواتم، في مشهد عاطفي باسم تابعه الملايين حول العالم، وبحضور الملكة إليزابيث و600 مدعو في كنيسة سان جورج.

يأتي هذا الزفاف قبل أيام من نهائي بطولة دوري أبطال اوروبا، والذي يجمع بين فريقي ريال مدريد الإسباني، وليفربول الإنجليزي، ليعيد إلى الأذهان ذكريات النهائي الذي جمع نفس الفريقين في موسم 1981، والذي سبقه أيضًا حفل الزفاف الملكي الأسطوري، للأمير تشارلز، ملك ويلز، والأميرة ديانا.

وترى جماهير الفريق الإنجليزي، التي تمني أنفسها بأية دلالات تشير إلى إحتمالية فوزه باللقب الأوروبي، أن هذا الزواج قد يكون «فأل حسن»، ويتكرر إنجاز عام 1981، حين حقق الريدز الفوز بهدف وحيد ليتوج باللقب.

ويلتقي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في آخر نسختين من البطولة، مع منافسه ليفربول، الفريق الإنجليزي الأكثر تتويجًا بالبطولة القارية، في نهائي دوري الأبطال يوم السبت، الـ26 من شهر مايو الجاري، في العاصمة الأوكرانية كييف.