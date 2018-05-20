«تربية نوعية» تطلق مبادرة لتجميل أسوار جامعة عين شمس

دشن طلاب الماجستير والبكالوريوس بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، مبادرة لتجميل أسوار الجامعة؛ بهدف تنمية الوعي البيئي لدى الطلاب بوجه خاص، والجمهور بوجه عام، ذلك تحت إشراف رئيس الجامعة الدكتور عبدالوهاب عزت.

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور نظمي عبدالحميد، في بيانه اليوم، إن المبادرة تأتي من حرص الجامعة على تنمية السولك الطلابي والانساني بوجه عام، وتطويره بطريقة غير مباشرة، كما تعكس الحياة المصرية الأصيلة وتعبر عن أبرز المعالم الحضارية بمصر.

وأشارت أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية النوعية والمشرف على الفريق، نهى عبدالعزيز، إلى أن الجدارية المقرر تنفيذها يبلغ طولها 265 مترًا بارتفاع 4 أمتار وتتكون من 52 باكية، موضحة أن الفريق المكون من 100 طالب من طلاب الماجستير والبكالوريوس لديه دافع قوى في إنجاز المشروع بأسرع وقت ممكن، مشيدة بدعم ورعاية إدارة الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والذي وفر كل ما يلزم من تسهيلات مادية أو إجراءات وغيرها حتى تحقق المبادرة الهدف المنشود منها.