وزير الكهرباء: محطة «الحمراوين» الأولى في مصر لإنتاج الطاقة بالفحم النظيف

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن محطة الحمراوين لتوليد الكهرباء، ستكون أول محطة في مصر تعمل بالفحم النظيف، مشيرًا إلى وجود مباحثات فنية مع التحالفات المتقدمة لإنشاء المحطة منذ نحو عام ونصف.

وأضاف «شاكر»، في تصريحات لفضائية «أون لايف»، على هامش فتح مظاريف تنفيذ محطة الحمراوين، اليوم الأحد، أن التحالفات المتقدمة لتنفيذ المحطة هي تحالف صيني، وأمريكي صيني، ويابني مصري، موضحًا أنه تم إجراء الدراسات على مدار عام ونصف، مع استعانة الحكومة المصرية باستشاري عالمي متخصص في هذا المجال، لإجراء المباحثات الفنية.

وأشار إلى التوافق على المواصفات الفنية ليقدم كل تحالف الأسعار الخاصة به، ويتم فتح المظاريف كما حدث اليوم ومقارنتها لاختيار التحالف الذي سينفذ المحطة، موضحًا أنه لا يمكن الاختيار وفقًا للسعر الأقل وفقط، ولكن وفق عملية معقدة، للمتوسط المرجح لسعر تكلفة الطاقة الكهربية خلال عمر المشروع.

وتابع: «ليس حنكة أن نختار السعر الأقل في البداية، ولكن المهم هو أن نختار السعر الذي يحقق أفضل قيمة لتكلفة إنتاج الطاقة الكهربية على مدار عمر المحطة للكامل»، منوهًا إلى أن عملية حساب متوسط سعر تكلفة إنتاج الطاقة خلال عمر المشروع، يدخل بها سعر الإنشاء وتكاليف الصيانة والتشغيل وكفاءة المعدات.