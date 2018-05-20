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ترامب ومون يبحثان سبل إنجاح القمة بين واشنطن وبيونج يانج

الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن ونظيره الأمريكي دونالد ترامب
سول - د ب أ
نشر فى : الأحد 20 مايو 2018 - 8:31 ص | آخر تحديث : الأحد 20 مايو 2018 - 8:31 ص
تبادل الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الآراء حول كيفية إنجاح القمة المرتقبة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين اليوم الأحد.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي، القول إن الرئيسين اتفقا على العمل معا لإنجاح هذه القمة. ومن المقرر أن يتوجه رئيس كوريا الجنوبية لواشنطن بعد غد الثلاثاء في زيارة لمدة يومين، على أن يعود لسول الخميس المقبل.

وقال يون يونج تشان، كبير المسؤولين الإعلاميين بمكتب الرئيس الكوري الجنوبي" تبادل الزعيمان الآراء حول الإجراءات التي اتخذتها كوريا الشمالية مؤخرا".

وتأتي هذه المكالمة الهاتفية في ظل تهديدات كوريا الشمالية بإلغاء القمة المرتقبة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، حيث اعتبرت المناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إجراء مستفزا وتدريب على القيام بغزو.

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