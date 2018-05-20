توصلت لجنة الكرة بالأهلي لاتفاق نهائي مع الأرجنتيني رامون دياز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا لحسام البدري، الذي تقدَّم باستقالته الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تعلن "لجنة الكرة تنصيب دياز لتدريب الفريق، لمدة موسمين بعد موافقة الطرفين على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد".

وسيحصل ديازعلي 300 ألف دولار شهريًا، بالإضافة لتواجد نجله إيميليانو مدربًا مساعدًا بالجهاز الفني، ومعد بدني، ومحلل أداء،على أن يضم باقي الجهاز الفنى سيد عبدالحفيظ مديرا للكرة ومحمد يوسف أو علاء ميهوب فى منصب المدرب العام وحسام غالي منسقا بين لجنة الكرة والجهاز الفنى . بينما مازالت هناك حالة من الغموض بشأن مدرب حراس المرمى وإن كانت النية الإبقاء على طارق سليمان .

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي، عن التعاقد مع دياز بشكل رسمي في غضون الساعات القليلة المقبلة