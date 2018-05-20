«الصحة»: وفاة 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين جراء انقلاب «ميكروباص» بالبحر الأحمر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، وفاة 3 مواطنين وإصابة 9 آخرين في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق «سفاجا-قنا» بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم الدفع بـ7 سيارات إسعاف مجهزة فور وقوع الحادث نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفى سفاجا المركزي.

وأضاف «مجاهد»، في بيان صحفي، أن الاصابات تراوحت ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية بأماكن متفرقة بالجسد، وكدمات وسحجات وخدوش، مؤكدا تلقي جميع المصابين الرعاية والعلاج اللازم.