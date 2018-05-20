عضو «المصري للشؤون الخارجية»: على العرب دعم الصمود الفلسطيني لمواجهة الاحتلال

قال السفير محمد حجازي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن التعاون المصري-الأردني تجاه القضية الفلسطينية يلعب دورًا هامًا جدًا في هذه المرحلة؛ لتخفيف الضغط على أبناء فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف «حجازي»، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أنه يجب على الدول العربية تعزيز الصمود الفلسطيني في هذه المرحلة، ودعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفتح معبر رفح خلال شهر رمضان؛ لتخفيف العبء وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال.

وتابع: «يجب أن تتحرك الدول العربية وتمارس مزيد من الضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية للتراجع عن قرارها بنقل السفارة إلى تل أبيب، من خلال عرض القضية الفلسطينية على المحكمة الدولية، ومقاطعة السلع والتي تمثل ضغط اقتصادي، فضلًا عن ممارسة الضغط الإعلامي، بدلًا من الشجب والإدانة».

وأشار إلى خروج مجلس حقوق الإنسان الذي انعقد يوم الجمعة الماضية في جينيف، بدعوة جماعية بإجراء تحقيق فريق دولي لما حدث من انتهاكات في حق الفلسطينيين، بالإضافة للقمة الإسلامية في إسطنبول، والتي خرجت بقرارات هامة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن التحرك الدبلوماسي تجاه القضية الفلسطينية هامًا جدًا في هذه المرحلة، بالإضافة إلى الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الفعل، معقبًا: «يجب أن يكون لنا فعل مضاد ومبادرة مضادة لإسرائيل، ونطالب المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، من خلال الضغط في مواجهة نقل السفارة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا نترك الساحة فارغة للاحتلال الإسرائيلي».

يُذكر أن الولايات المتحدة الأمركية،احتفلت ، يوم الاثنين الماضي، بافتتاح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس، بمشاركة نحو 33 دولة، والتي جاءت بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، ما أدى إلى خروج مظاهرات فلسطينية حاشدة احتجاجًا على فتح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، أسفرت عن سقوط 60 شهيدًا وقرابة 3 آلاف مصاب، بسبب استخدام القوات الإسرائيلية للرصاص الحي.



