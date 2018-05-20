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محمد سمير زاهر مديرا للتسويق باتحاد الكرة

الشروق
نشر فى : الأحد 20 مايو 2018 - 10:19 م | آخر تحديث : الأحد 20 مايو 2018 - 10:19 م

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هاني أبو ريدة، في اجتماعه الأخير على تعيين محمد سمير زاهر مديرًا للتسويق بالاتحاد.

يذكر أن اتحاد الكرة، عقد اجتماعًا مهمًا خلال الساعات القليلة الماضية، اتخذ خلاله عدد من القرارات المهمة التي تخص الكرة المصرية.


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