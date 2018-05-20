رغم قيادة تشيلسي للتتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بالفوز على مانشستر يونايتد 1 / صفر في المباراة النهائية أمس السبت ، لا يزال أنطونيو كونتي يبدو قريبا بشكل كبير من الرحيل عن منصب المدير الفني للفريق اللندني.



وكان مستقبل كونتي في منصب المدير الفني لتشيلسي ، محل للشك والجدل منذ أشهر ، بعد أن خرج تشيلسي مبكرا عن مسار الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ورغم البداية الناجحة التي حققها المدرب الإيطالي مع الفريق ، حيث قاده في موسمه الأول للتتويج بالدوري الممتاز ، تغير الحال بشكل كبير خلال الموسم المنقضي مع تراجع نتائج تشيلسي.



واستطاع تشيلسي من خلال فوزه أمس أمام يونايتد وتتويجه بلقب الكأس ، أن يخفف نسبيا من مشاعر خيبة الأمل لدى جماهيره.



ورغم الانتصار ، تواصلت الانتقادات الموجهة لأسلوب المدرب الإيطالي في اللعب ، وقد رجح المراقبون رحيل كونتي عن الفريق ، وذلك استنادا لتاريخ تشيلسي فيما يتعلق بسياسة تغيير المدربين.



وعقب مباراة أمس التي أقيمت على ملعب ويمبلي ، قال كونتي إنه لن يغير أسلوبه الخططي ، من أجل الحفاظ على منصب.



وأضاف "تحقيق الفوز بهذه الطريقة وفي هذا الموسم ، يمنحني شعورا بالرضا أكثر مما شعرت به عقب انتصارات الماضي."



وتابع "النادي يعرفني جيدا. وإذا كانوا يريدون استمرار العمل معي ، فهم يعرفونني. وأنا لا أستطيع أن أتغير."



وقال لاعب خط الوسط السابق كونتي "تاريخي واضح كلاعب وكمدرب. يمكن أن تقول ما شئت ، ولكنني حققت سلسلة من الإنجازات."



وأوضح "أظهرت ذلك في إنجلترا في أوقات عصيبة بالنسبة للنادي (تشيلسي) ، فقد فاز بالدوري الممتاز بعد أن أنهى الموسم السابق في المركز العاشر."



وتابع "أظهرت ذلك أيضا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ، فقد سلكنا الطريق الصحيح نحو اعتلاء منصة التتويج."



وتوج تشيلسي بلقب كأس الاتحاد للمرة الثامنة في تاريخه بعد أن حسم النهائي أمام مانشستر يونايتد ، وصيف بطل الدوري الممتاز ، بهدف وحيد سجله النجم البلجيكي إدين هازارد في الدقيقة 22 من ضربة جزاء.



وقال هازارد عقب المباراة :"لقد حاولنا أن ندافع بشكل جيد. حافظنا على نظافة شباكنا ، سجلنا هدفا واحدا ، هذا يكفي اليوم ولكن إذا أردت أن تفوز بالعديد من المباريات سوف نحتاج للعب بشكل أفضل لأننا اضطررنا للعب بشكل دفاعي".

ولم يحسم هازارد بعد مستقبله مع تشيلسي ولكنه قال إنه يريد أن يستمتع بالفوز فقط ، وأضاف "الآن استمتع بمشاعر السعادة فقط. مشاهدة الجماهير وهي تحتفل شيئا نحبه. لم نحظ بموسم عظيم ولكن على الأقل أنهيناه فائزين بلقب".



وحرم تشيلسي ، الذي أنهى الموسم في المركز الخامس بالدوري ، فريق مانشستر يونايتد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم أرسنال الذي سبق وفاز بالبطولة 13 مرة ، حيث تجمد رصيد يونايتد عند 12 لقبا.