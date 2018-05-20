رجال الحشد التركماني العراقي يقتلون 5 من «داعش» جنوب غربي كركوك

صرح مسؤول في قوات الحشد الشعبي التركماني بأن قوات من الحشد تمكنت فجر اليوم الأحد من قتل خمسة من عناصر تنظيم «داعش»، في قرية جنوب غربي مدينة كركوك، 250 كلم شمال بغداد.

وقال المشرف على قوات الحشد الشعبي التركماني، أبو رضا النجار، في تصريح صحفي: «بعد ورود معلومات استخبارية بأن عددا من عناصر "داعش" يرومون التسلل إلى إحدى القرى في مناطق جنوب غربي كركوك، تم نصب كمين من قبل أحد أفواج الحشد في منطقة اليرغونات، وتم فتح النار عليهم، ما أسفر عن مقتل خمسة منهم، بينما لاذ الآخرون بالفرار إلى الأودية الموجودة في المنطقة».

تجدر الإشارة إلى أنه رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي في 21 من ديسمبر الماضي إنهاء وجود «داعش» عسكريا في العراق، فإن عناصر من التنظيم لا تزال تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.