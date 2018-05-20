إمارة منطقة مكة: سقوط ذراع رافعة داخل المسجد الحرام

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة بالسعودية، مساء اليوم الأحد، إن ذراع رافعة متحركة سقطت داخل منطقة في المسجد الحرام.

وكشفت الإمارة في توضيح لها على موقع «تويتر» أن الموقع الذي شهد الحادثة مخصص للعمل وليس للصلاة ولا يضم مسارا للمعتمرين والزوار، بحسب موقع 24 السعودي.

وأوضحت، أنه نجم عن الحادث إصابة سائق المعدة بإصابات خفيفة، مؤكدة أنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن العواصف الشديدة والرياح القوية والأمطار الغزيرة أدت إلى سقوط إحدى الرافعات في الحرم المكي في شهر سبتمبر عام 2015، ما أدى إلى وفاة أكثر من مائة شخص وإصابة 238 آخرين.