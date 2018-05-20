عادت بيرو للظهور مجدداً في كأس العالم ، وذلك بعد فوزها على نيوزيلندا وإقتلاعها بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا للمرة الثالثة في تاريخها .
عودة بيرو إلى المونديال تأتي بعد 36 عاماً من الغياب ، حيث كان الظهور الأخير لمنتخب بيرو في الحدث الأبرز في العالم في مونديال اسبانيا 1982 .
وفي السطور القادمة نستعرض معاً قصة أفضل ظهور لبيرو في المونديال ، حيث كتبت التاريخ في مسابقة كأس العالم 1970 في المكسيك .
* التصفيات
كان النظام القديم لتصفيات كأس العالم في قارة امريكا الجنوبية ، يقضي بوقوع ثلاث منتخبات في كل مجموعة من الثلاث .
القرعة اوقعت بيرو في مجموعة ضمت كلأً من بوليفيا والأرجنتين ، حيث تصدرت بيرو المجموعة برصيد 5 نقاط بفوزين وتعادل وخسارة .
ملحوظة : الفوز قديماً كان يحتسب بنقطتين والتعادل بنقطة .
*النجم
تويلفو كوبيلاس (أقصى يمين الصورة) كان نجم بيرو ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ البلاد ، واختاره بيليه في قائمة أفضل 125 لاعب على قيد الحياة ، والتي أختارها الأسطورة البرازيلي في مارس 2004 .
كويلباس لعب لعدة أندية مثل بورتو البرتغالي وبازل السويسري وقاد بيرو في ذلك المونديال وعمره 21 عاماً ودخل التاريخ من أوسع ابوابه .
* البطولة
دخلت بيرو البطولة في مجموعة ضمت إلى جانبها المانيا وصيفة كأس العالم 1966 وبلغاريا والمغرب .
* المباراة الأولى .."ريمونتادا" امام بلغاريا
في ملعب ستاديو نو كامب بمدينة ليون ، تقدم البلغاريين مرتين في الدقيقة 19 عبر ديمندزييف وزميله بونيف في الدقيقة 49 ليعتقد الجميع أن الفوز سيكون حليف المنتخب الاوروبي .
لكن زميل كوبيلاس ، البيرتو جاياردو سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 50 ، قبل أن يعدل شومبيتاز بعد ذلك بخمس دقائق ، ويأتي كوبيلاس نفسه ليسجل هدف الإنتصار في الدقيقة 73 .
* المباراة الثانية ...تأكيد التفوق امام المغرب
على نفس الملعب الذي شهد الإنتصار على بلغاريا ، خاضت بيرو المباراة الثانية امام المغرب وحققت الفوز بثلاثية نظيفة .
المباراة ظلت سلبية حتى الدقيقة 65 حينما تقدم كوبيلاس لبيرو، واضاف زميله شالي الهدف الثاني في الدقيقة 67 ، قبل أن يعود النجم كوبيلاس ويثبت للعالم أحقيته بالنجومية في سماء المونديال بهدف ثالث في الدقيقة 75 .
* المباراة الثالثة ...السقوط امام الكبار
لعبت بيرو المباراة امام المانيا التي أسقطت المغرب وبلغاريا مثلما فعل المنتخب الأمريكي الجنوبي تماماً .
ابطال المانيا وصيف مونديال 1966 ، اسقطو بيرو بثلاثية سجلها جيرد مولر هداف تلك البطولة في الدقائق 19 ، 26 ، 39 ، قبل أن يقلص كوبيلاس الفارق في الدقيقة 44 .
* دور ربع النهائي ...نهاية الحلم
في ملعب جالسيكو اختارت القرعة أن تلعب بيرو امام البرازيل بقيادة بيليه وجيرزينهو وكارلوس البيرتو وريفيلينو وتوستاو .
بدون مقدمات أفتتح ريفيلينو النتيجة لصالح البرازيل في الدقيقة 11 ، تبعه زميله توستاو بهدف أخر في الدقيقة 15 ، بينما لاعبو بيرو لم يستوعبو بعد ماذا يحدث .
جاياردو سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 28 من زواية صعبة ، لكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن ، فقد عادت البرازيل مجدداً بهدف لتوستاو في الدقيقة 52 .
قلص كوبيلاس الفارق بتسجيله هدف في الدقيقة 70 ، لكن البرازيل ردت بهدف بعد خمس دقائق عن طريق جيرزينهو لتنتهي المباراة بفوز البرازيلين 4-2 وخروج بيرو وإنتهاء مغامرتها في الحدث الأكبر .
* كوبيلاس ...أفضل لاعب شاب
توج تويلفو كوبيلاس لاعب بيرو بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة ، كما أنه أصبح ثالث أفضل هداف في البطولة بتسجيله 5 اهداف .