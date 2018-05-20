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عادت بيرو للظهور مجدداً في كأس العالم ، وذلك بعد فوزها على نيوزيلندا وإقتلاعها بطاقة التأهل إلى مونديال روسيا للمرة الثالثة في تاريخها .

عودة بيرو إلى المونديال تأتي بعد 36 عاماً من الغياب ، حيث كان الظهور الأخير لمنتخب بيرو في الحدث الأبرز في العالم في مونديال اسبانيا 1982 .

وفي السطور القادمة نستعرض معاً قصة أفضل ظهور لبيرو في المونديال ، حيث كتبت التاريخ في مسابقة كأس العالم 1970 في المكسيك .

* التصفيات

كان النظام القديم لتصفيات كأس العالم في قارة امريكا الجنوبية ، يقضي بوقوع ثلاث منتخبات في كل مجموعة من الثلاث .

القرعة اوقعت بيرو في مجموعة ضمت كلأً من بوليفيا والأرجنتين ، حيث تصدرت بيرو المجموعة برصيد 5 نقاط بفوزين وتعادل وخسارة .

ملحوظة : الفوز قديماً كان يحتسب بنقطتين والتعادل بنقطة .

*النجم

تويلفو كوبيلاس (أقصى يمين الصورة) كان نجم بيرو ويعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ البلاد ، واختاره بيليه في قائمة أفضل 125 لاعب على قيد الحياة ، والتي أختارها الأسطورة البرازيلي في مارس 2004 .

كويلباس لعب لعدة أندية مثل بورتو البرتغالي وبازل السويسري وقاد بيرو في ذلك المونديال وعمره 21 عاماً ودخل التاريخ من أوسع ابوابه .

* البطولة

دخلت بيرو البطولة في مجموعة ضمت إلى جانبها المانيا وصيفة كأس العالم 1966 وبلغاريا والمغرب .

* المباراة الأولى .."ريمونتادا" امام بلغاريا

في ملعب ستاديو نو كامب بمدينة ليون ، تقدم البلغاريين مرتين في الدقيقة 19 عبر ديمندزييف وزميله بونيف في الدقيقة 49 ليعتقد الجميع أن الفوز سيكون حليف المنتخب الاوروبي .

لكن زميل كوبيلاس ، البيرتو جاياردو سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 50 ، قبل أن يعدل شومبيتاز بعد ذلك بخمس دقائق ، ويأتي كوبيلاس نفسه ليسجل هدف الإنتصار في الدقيقة 73 .

* المباراة الثانية ...تأكيد التفوق امام المغرب

على نفس الملعب الذي شهد الإنتصار على بلغاريا ، خاضت بيرو المباراة الثانية امام المغرب وحققت الفوز بثلاثية نظيفة .

المباراة ظلت سلبية حتى الدقيقة 65 حينما تقدم كوبيلاس لبيرو، واضاف زميله شالي الهدف الثاني في الدقيقة 67 ، قبل أن يعود النجم كوبيلاس ويثبت للعالم أحقيته بالنجومية في سماء المونديال بهدف ثالث في الدقيقة 75 .

* المباراة الثالثة ...السقوط امام الكبار

لعبت بيرو المباراة امام المانيا التي أسقطت المغرب وبلغاريا مثلما فعل المنتخب الأمريكي الجنوبي تماماً .

ابطال المانيا وصيف مونديال 1966 ، اسقطو بيرو بثلاثية سجلها جيرد مولر هداف تلك البطولة في الدقائق 19 ، 26 ، 39 ، قبل أن يقلص كوبيلاس الفارق في الدقيقة 44 .

* دور ربع النهائي ...نهاية الحلم

في ملعب جالسيكو اختارت القرعة أن تلعب بيرو امام البرازيل بقيادة بيليه وجيرزينهو وكارلوس البيرتو وريفيلينو وتوستاو .

بدون مقدمات أفتتح ريفيلينو النتيجة لصالح البرازيل في الدقيقة 11 ، تبعه زميله توستاو بهدف أخر في الدقيقة 15 ، بينما لاعبو بيرو لم يستوعبو بعد ماذا يحدث .

جاياردو سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 28 من زواية صعبة ، لكن تأتي الرياح بما لاتشتهي السفن ، فقد عادت البرازيل مجدداً بهدف لتوستاو في الدقيقة 52 .

قلص كوبيلاس الفارق بتسجيله هدف في الدقيقة 70 ، لكن البرازيل ردت بهدف بعد خمس دقائق عن طريق جيرزينهو لتنتهي المباراة بفوز البرازيلين 4-2 وخروج بيرو وإنتهاء مغامرتها في الحدث الأكبر .

* كوبيلاس ...أفضل لاعب شاب

توج تويلفو كوبيلاس لاعب بيرو بجائزة أفضل لاعب شاب في البطولة ، كما أنه أصبح ثالث أفضل هداف في البطولة بتسجيله 5 اهداف .



