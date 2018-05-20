أهلي جدة يستهدف التعاقد مع بينارييس

يسعى مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي لكرة القدم إلى التعاقد مع سيزار بينارييس، لاعب كولو كولو التشيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.



وترغب إدارة النادي في تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل المنافسة بقوة على كافة الألقاب في الموسم الجديد.



وكان بينارييس ذو الـ26 عاما لعب في صفوف الشارقة الإمارتي.



وكان الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال آسيا من دور الستة عشر، وفشل في حصد لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، فضلاً عن حصوله على المركز الثاني في ترتيب جدول دوري المحترفين.



وطالب جويدي إدارة النادي بالاستغناء عن الخماسي الأجنبي، أمين بن عمر، ومؤمن زكريا، وكلاوديمير دي سوزا، وليوناردو دي سوزا، وإيوانيس فيتفاتزيدس، في حين أبقى على السوري عمر السومة.