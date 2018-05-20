بوابة الشروق

يشارك الزميل أحمد الجمل، الصحفي بجريدة الشروق، صاحب المجموعة القصصية "موت أرق" في صالون "عُمق"، يوم الخميس الموافق 24 مايو، الذي يبدأ فى تمام التاسعة مساءً، تحت عنوان "قعدة كُتّاب - تبادل نصائح وخبرات".

ويتيح الصالون المشاركة لعدد من الكتاب والمترجمين والناشرين، الذين يرغبون فى المشاركة بخبراتهم وتجاربهم مع الآخرين، ومتاح للمهتمين بدخول مجال الكتابة الحضور والمشاركة أيضا.

ومن المقرر أن يدور محتوى الصالون حول النقاشات والأسئلة والحكي والتفاعل بين الكُتّاب والقُرّاء، لتكون جلسة نقاشية لتبادل الآراء حول تجارب المشاركين.

يُعقد الصالون بحضور العديد من الكتّاب أبرزهم أحمد الجمل صاحب المجموعة القصصية "موت أرقُّ"، محمد جلال الصاوي، صاحب كتاب "إلى منتصف الطريق"، وأحمد دبور، مؤلف كتاب "اللحظة الفارقة".

مبادرة عُمق هى مبادرة شبابية تعمل على خلق مجتمع حر للكُتّاب، من المشتغلين بكافة فنون الأدب ومجالات الكتابة وصناعة المحتوى، كما تعتني بكافة طرائق النشر المطبوع والرقمي، وتهدف إلى نشر ثقافة الكتابة والتدوين وإثراء المحتوى العربي، وكذلك الوصول بالكاتب إلى أن يصير واعيا مهنيا راقيا. .

يعقد الصالون مرتين شهريا فى الخميس الأول والثالث من كل شهر، ويقع مقر المبادرة في 8 شارع الجمهورية، الدور الثالث، شقة 12 بمنطقة عابدين، بالقرب من محطة مترو محمد نجيب.