«الصحة» تغلق 59 منشأة طبية خاصة مخالفة للاشتراطات الصحية بالدقهلية

أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 59 منشأة طبية خاصة بمحافظة الدقهلية لعدم وجود الاشتراطات الصحية والفنية، وذلك في الفترة من 22 أبريل الماضي وحتى 7 مايو الحالي.

وأوضح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أنه من ضمن الـ59 منشأة، 17 معمل تحاليل، يفتقد الاشتراطات الصحية والفنية الملحقة بالمعامل، و7 عيادات أسنان، و9 باطنة وأمراض صدرية، و4 علاج طبيعي، و2 رمد، وعيادة جراحة مخ وأعصاب، و3 مراكز لرعاية الأطفال بالإضافة إلى 5 مراكز طبية كبيرة بها مختلف التخصصات الطبية، مشيرا إلى أن جميع تلك المنشئات تفتقد الإجراءات الوقائية وأساليب مكافحة العدوى.

وشددت الوزارة على أنها مستمرة في حملاتها المكثفة على المنشئات الطبية الخاصة والحكومية بمختلف محافظات الجمهورية لضمان تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه مع اتباع أساليب مكافحة العدوى.