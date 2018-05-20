غادة والي تطمئن على الفنانة مديحة يسري وتتابع نقلها لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي

قامت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بزيارة الفنانة الكبيرة مديحة يسري، بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، حيث كان في استقبالها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

وأطمأنت وزيرة التضامن الاجتماعي، على الحالة الصحية للفنانة مديحة يسري من خلال مسؤولي المستشفى وطالبتهم بإعداد تقرير طبي شامل عن الحالة وتجهيزها لنقلها إلى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي تنفيذا لقرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقي صبحي، بتحمل الدولة كامل تكلفة علاج الممثلة القديرة مديحة يسري، تقديرا لقيمتها الفنية وتاريخها الفني الكبير وتكريما من الدولة لها.

وخلال الزيارة بدت الفنانة مديحة يسري بصحة جيدة وتبادلت الحديث مع وزيرة التضامن وكانت حالتها المعنوية مرتفعة، وأبدت سعادتها بالزيارة واهتمام الدولة وتقديرها لعطاءها الفني.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي اهتمام رئيس مجلس الوزراء بتقديم الرعاية الكاملة للفنانة مديحة يسرى ونقلها لمستشفى القوات المسلحة بالمعادي وإجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبه على أعلى مستوى طبي.