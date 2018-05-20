قال الدكتور صفوت النحاس أمين عام بيت الزكاة المصري، إنه يتم توزيع مليون شنطة بمناسبة شهر رمضان، بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، مشيرًا إلى استهداف المناطق الأكثر فقرًا وفقًا للإحصاء الذي أعده الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في عام 2017.



وأضاف «النحاس»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هو ده»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس السبت، أنه يتم تلقى طلبات شنطة رمضان في شهر رجب من كل عام، متابعًا أنه يتم رعاية 85 ألف أسرة بالإضافة إلى أصحاب أمراض المناعة، من خلال تقديم مساعدات غذائية ومادية، وإعانات شهرية حسب عدد أفراد الأسرة.



وتابع أنه يتم تقديم مساعدات علاجية وكراسي متحركة للحالات الفقيرة، وإجراء أبحاث اجتماعية لتحديد الحالات الأكثر احتياجًا، ذلك فضلًا عن وضع الخطط التنموية للنهوض بالقري في الصعيد، ومساعدة الفقراء.



وأكد على صرف كافة أموال المتبرعين لبيت الزكاة المصري في المصارف الـ8 للزكاة، عدا مصرف الرقاب لعدم وجوده في مصر، مشددًا على أن كافة مرتبات العاملين في بيت الزكاة تصرف خارج التبرعات رغم الإيجاز الشرعي لذلك.



