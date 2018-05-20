مصدر أمني عراقي: قوات أمنية تعتقل 31 مدنيا بصورة عشوائية في الموصل

كشف مصدر أمنى بمحافظة «نينوي» العراقية، اليوم الأحد، عن اعتقال31 مدنيا بصورة عشوائية بالبلدة القديمة في الموصل 400 كلم شمال بغداد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن قوات الشرطة الاتحادية حاصرت اليوم منطقة البلدة القديمة في الموصل ونفذت حملة اعتقالات عشوائية بحق31 مدنيا بينهم مسنون واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأضاف أن ذوي المعتقلين رفضوا اعتقال ابنائهم وأزواجهم بدون وجود أي أمر قضائي وطالبوا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وقائد عمليات «نينوي» اللواء نجم الجبوري بالتدخل العاجل وإطلاق سراح أبناءهم بعد أن اقتادتهم الشرطة الاتحادية إلى أماكن مجهولة في منطقة الساحل الأيمن بالموصل.

وتأتي حملة الاعتقالات في وقت شهدت فيه محافظة «نينوي» انتخابات نيابية عراقية احتلت فيها قائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المرتبة الأولى.