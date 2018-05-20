سعد سمير يتصدر «تويتر» بعد مقلب «رامز تحت الصفر»

دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، هاشتاج يحمل اسم سعد سمير، لاعب المنتخب الوطني، للتعليق على حلقته ببرنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد.
واحتل هاشتاج «سعد سمير»، بعد دقائق من انتهاء إذاعة الحلقة، المركز الأول في قائمة الوسوم الأكثر تداولًا عبر موقع «تويتر»، ونرصد فيما يلي أبرز التعليقات:
وبدأت التعليقات المشيدة بخفة ظل «سمير» وانفعالاته خلال الحلقة.
 
وتطرقت بعض التعليقات إلى الطريقة التي تعامل بها «سمير» مع محمود تريزيجيه، الذي وقع هو الآخر في فخ رامز جلال، في نفس الحلقة.
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