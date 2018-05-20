سعد سمير يتصدر «تويتر» بعد مقلب «رامز تحت الصفر»

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دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، هاشتاج يحمل اسم سعد سمير، لاعب المنتخب الوطني، للتعليق على حلقته ببرنامج المقالب «رامز تحت الصفر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الأحد.

واحتل هاشتاج «سعد سمير»، بعد دقائق من انتهاء إذاعة الحلقة، المركز الأول في قائمة الوسوم الأكثر تداولًا عبر موقع «تويتر»، ونرصد فيما يلي أبرز التعليقات:

وبدأت التعليقات المشيدة بخفة ظل «سمير» وانفعالاته خلال الحلقة.

سعد سمير بيضحك اكتر من برنامج رامز كله — ╰Mohamed Ismail╮⁷⁴⚽ (@Mohamed94377069) May 20, 2018

سعد سمير يستحق أوسكار اكتر واحد كوميدي ف مصر. — Azza. (@Azzahhassan74) May 20, 2018

"سعد سمير"بيضحك اكتر من برنامج رامز كله — الاء محمد (@alaa_Etmn) ٢٠ مايو ٢٠١٨

فعلا القبول والروح الحلوه من عند ربنا مش تصنع ابدا ولا بالشكل الحلو خالص

خفة دم سعد سمير وتعبيرات وشه موال تانى 😍😍😍😍😶😁😁😁 — Dr/Tarek Haggam (@THaggam) ٢٠ مايو ٢٠١٨

احسن حاجه فى حلقه رامز النهاردة غير الضحك بتاع سعد سمير وصوت تريزيجه😂

اغنيه اهلاوى والفخر ليا😍😍😍

قعدت اغنى معاهم❤❤😂 — Mohammed Ashri (@ashri_y) ٢٠ مايو ٢٠١٨



طب والله سعد سمير دا حته سكره — هاجر محمد 🐰 (@ays_hager) ٢٠ مايو ٢٠١٨

وتطرقت بعض التعليقات إلى الطريقة التي تعامل بها «سمير» مع محمود تريزيجيه، الذي وقع هو الآخر في فخ رامز جلال، في نفس الحلقة.

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نفسي في صاحب يخاف عليا زي سعد سمير و هو خايف علي تريزيجيه — Sherif Elwakkad (@sherifff99) ٢٠ مايو ٢٠١٨

سعد سمير محسسني ان تريزيجيه ابن اخته وجايبه معاه البرنامج 😂😂 — Esraa El Sheikh (@RoaaElsheikh) ٢٠ مايو ٢٠١٨