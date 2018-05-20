وكيل تعليم المنيا يتفقد امتحانات دبلوم المدارس الفنية ويحذر من استغلال الطلاب

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زار محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، العاملين بكنترول الشهادة الإعدادية بالمنيا، وتفقد أعمال الكنترول من رصد وتصحيح، وطالبهم بمراعاة الدقة ومصلحة الطالب.

وأكد عزب، في تصريحات صحفية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستعلن خلال أيام علي الصفحة الرسمية للمحافظة، وكذلك صفحة المديرية، وأن الوزارة لن يسمح باستغلال الطلاب، وأولياء أمورهم.

كنا واصل وكيل الوزارة، تفقد امتحانات دبلوم المدارس الفنية الدور الأول 2018 للاطمئنان على الحالة العامة للامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان والتواجد الأمني لمنع حدوث ما يعكر العملية الامتحانية وتفقد لجان مدرسة أبو قرقاص الثانوية الفنية التجارية بنات ولجنة مدرسة قاسم أمين الثانوية بنات واطمأن من الطلاب على سير الامتحانات وعلي توفير الراحة بشكل دائم للطلبة والطالبات.

كما اطمأن عزب على جودة طباعة الورقة الامتحانية وخلوها من الأخطاء.