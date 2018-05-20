محافظ بني سويف يتفقد مديرية المساحة لمتابعة سير العمل

قام المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم الأحد، بزيارة لمديرية المساحة بمدينة بني سويف؛ لمتابعة سير منظومة العمل بالمديرية في ما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها مديرية المساحة لاستيفاء المستندات المطلوبة لتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة.

وتفقد المحافظ أقسام المديرية، وتابع سير العمل بها وغرف تلقي طلبات المواطنين، موجها بالتيسير على المواطنين في تلقي الطلبات، مشددا على ضرورة تسريع وتيرة العمل، مطالبا بتقديم مذكرة بالمطالب والدعم الفني المطلوب اللازم لذلك.

رافق المحافظ خلال الجولة: اللواء عصام العلقامي السكرتيرالعام، والمحاسب محمود مغربي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ولمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين، والمحاسب أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة.