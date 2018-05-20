وزيرا «التجارة» و«الزراعة» يشهدان توقيع شعار «قطن مصر»

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة، توقيع شعار «قطن مصر»، بين جمعية «قطن مصر» و«اتحاد مصدري الأقطان»، ضمن إجراءات حماية القطن المصري.

وقال «قابيل»، في تصريحات على هامش توقيع الشعار، صباح الأحد، إنه تم تشكيل لجنة من 3 جهات لإدارة هذا الشعار؛ بهدف حماية القطن المصري من التزوير، فضلًا عن الترويج للقطن المصري تحت هذا الشعار.

وأشار إلى أهمية القطن بالنسبة لمصر، والشعار الذي يعد أكبر شعار تمتلكه مصر وله سمعة كبيرة رغم المنافسة الشرسة من بلدان عديدة، مضيفًا أن الحكومة تستهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري، بتصديره على صورة منتجات تامة الصنع بدلًا من تصديره كقطن فقط.

وأوضح أنه يجب أن يسير تصدير القطن المصري في صورته الأصلية وعلى هيئة منتجات مصنوعة، بشكل متوازٍ لوجود طلب كبير عليه.

وأشار إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن إلى 220 ألف فدان، بدلًا من 115 ألف فدان العام الماضي، على أن تزيد عن 300 ألف فدان العام المالي المقبل، موضحًا أن ذلك يزيد القيمة المضافة والاهتمام به.