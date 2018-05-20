كييل يتمسك بأمل الصعود للبوندسليجا أمام فولفسبورج

يتمسك فريق هوليستين كييل بأمل الصعود لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) لأول مرة في تاريخه، عندما يستضيف فريق فولفسبورج، غدا الاثنين، في مباراة الإياب بالدور الفاصل لتفادي الهبوط.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت الخميس الماضي انتهت بفوز فولفسبورج 3 / 1 ولكن هوليستين كييل يستضيف فولفسبورج بملعبه الصغير "هوليستين-ستاديون"، والذي حكم عليه في البداية بأنه صغير للغاية لاستضافة مباريات بالبوندسليجا.



ويمكن لكيل أن يحصل على الشجاعة المطلوبة من العشرين دقيقة الأخيرة من مباراة الذهاب في فولفسبورج، عندما ضغط على الفريق المضيف وصنع العديد من الفرص للتسجيل.



وقال ماركوس انفانج مدرب الفريق قبل مباراة العودة :"لا يتعين علينا القيام بأي شيء لا نقوم به في الطبيعي".



وأضاف :" لماذا ينبغي علينا أن نكون متوترين؟ نلعب على أرضنا في بيئة معتادة".



وتلقى نادي كييل إخطارا في البداية بأن ملعبه لم يستوف متطلبات الاستيعاب للعب فيه إذا صعد للبوندسليجا، ولكنه حصل الآن على الضوء الأخضر من قبل الرابطة الألمانية لكرة القدم.



مايقرب من 12 الف متفرج سيحضرون لمتابعة المباراة، من بينهم 2300 مشجع لفريق فولفسبورج، الذي يخوض مباراة الدور الفاصل للمرة الثانية على التوالي ويهدف الفريق لإيقاف كييل من الصعود من دوري الدرجة الثالثة لدوري الدرجة الأول في مواسم متتالية.



وسجل كييل أكثر من هدفين في المباراة على ملعبه في الموسم الأخير من دوري الدرجة الثانية وخسر مرتين فقط في 17 مباراة.



وقال أنفانج، الذي سيقود فريق كييل للمرة الأخيرة قبل الانتقال لتدريب فريق كولون :"إنها آخر مباراة لنا في الموسم. نريد أن نظهر معدننا وأن نفوز بالمباراة".



وأضاف:" سوف يتعين علينا أن ننتظر ونرى إذا كان ذلك كافيا. سنذهب إليها مبتهجين، نحظى بالمرح ونلعب كرة قدم جيدة. نريد أن نرحل بفوز".



وقرر الفريقان خوض تدريبات خفيفة أمس السبت، حيث يبدأ الاستعداد الحقيقي مساء اليوم الأحد بالنسبة لفريق فولفسبورج بخوض أول مران على ملعب كييل.



ويعد فريق فولفسبورج، الذي يدربه برونو لاباديا، هو المرشح الأبرز للفوز ولكن سيتعين عليه أن يمنع فريق كييل، الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري الدرجة الثانية الموسم الماضي حيث سجل 71 هدفا، من تسجيل الأهداف.



وقال لاباديا عقب مباراة الخميس :" نعلم ما يتعين علينا توقعه ونعلم أننا لم نحقق أي شيء سوى الفوز بمباراة الذهاب".