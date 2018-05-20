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ترامب يخطئ في كتابة اسم زوجته في تغريدة الترحيب بعودتها إلى البيت الأبيض

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الأحد 20 مايو 2018 - 7:02 ص | آخر تحديث : الأحد 20 مايو 2018 - 7:02 ص
أخطأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كتابة اسم زوجته ميلانيا ترامب في تغريدة نشرها يوم السبت للترحيب بعودتها إلى البيت الأبيض بعد خمسة أيام من خضوعها لجراحة في الكلى.

وغرد ترامب "أمر عظيم أن نستقبل السيدة الأولى الرائعة مجددا في البيت الأبيض. (ميلاني) تشعر بتحسن وصحتها جيدة. أشكركم على كل صلواتكم وتمنياتكم!" 

وبعد بضع دقائق، نشر ترامب تغريدة أخرى غير فيها الاسم من "ميلاني" إلى "ميلانيا".

يذكر أن البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن السيدة الأولى خرجت من المستشفى وعادت إلى البيت الأبيض حيث "تستريح وما زالت في حالة معنوية عالية".

وأشار البيان أيضا إلى أن مكتب السيدة الأولى تلقى الآلاف من المكالمات والرسائل الإلكترونية التي تتمنى لها الشفاء.

وأجرت ميلانيا (48 عاما) جراحة يوم الاثنين الماضي في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني الواقع شمالي واشنطن.

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