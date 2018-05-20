«الداخلية» توجه قافلة طبية لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بأسيوط

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ضابط طبيب يوقع الكشف الطبي على أحد المواطنين - أرشيفية

وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية ضمت تخصصات مختلفة؛ لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالأحياء الشعبية بمدينة أسيوط، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وتم توقيع الكشف الطبي على 382 مواطنًا وصرف العلاج اللازم لهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتفعيل الدور المجتمعي والإنساني وتعظيم المبادرات الإنسانية والمجتمعية بهدف دعم العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين والتأكيد على احترام حقوق الإنسان.

هذا وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار توجيه تلك القوافل الطبية؛ للمساهمة في تقديم الرعاية الصحية والطبية للمواطنين على مستوى الجمهورية.