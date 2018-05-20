نائب الرئيس العراقي يدعو إلى تشكيل حكومة قوية تعزز هوية المواطنة

دعا أسامة عبد العزيز النجيفي، نائب رئيس الجمهورية رئيس تحالف القرار العراقي، اليوم الأحد، إلى تشكيل حكومة عراقية قوية قادرة على إقناع الشعب في محاربة الفساد وتقديم الخدمات.

وقال «النجيفي»، خلال اجتماعه مع بريت ماكجورك مبعوث الرئيس الأمريكي، إن: «تحالف القرار العراقي مع حكومة قوية قادرة على تقديم الإنجازات، وإقناع الشعب عبر برنامج حكومي ينال ثقته، ويحقق إعمار المحافظات التي عانت من الإرهاب، وينجز الإصلاحات، ويحارب الفساد، ويعزز هوية المواطنة، ويبعد العراق عن الصراعات الدولية والتأثيرات السلبية».

وأضاف: «إننا منفتحون على القوى والكتل التي تضمن تنفيذ برنامج حكومي يحظى بثقة الشعب ويحقق الإنجازات له بعيدا عن أي شكل من أشكال الاستحواذ وعبر شراكة قوامها الهوية الوطنية الموحدة التي تجمع العراقيين جميعا».

ويقود الزعيم مقتدى الصدر، الذي تصدرت قائمته «سائرون» نتائج الانتخابات مشاورات حاليا على انفراد من قادة الكتل السياسية لتشكيل حكومة عراقية تضم الجميع دون إقصاء أي كيان سياسي.