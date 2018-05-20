ترامب ينوي مطالبة «العدل» بالتحقيق في احتمالية مراقبة «إف بي آي» لحملته الانتخابية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيطلب من وزارة العدل التحقيق فيما إذا كان مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) أو الوزارة "قد اخترقا أو راقبا" حملته الانتخابية لأغراض سياسية.

وقال ترامب عبر "تويتر" إن التحقيق سينظر أيضا فيما إذا كانت صدرت أي طلبات من هذا القبيل من جانب أشخاص في إدارة سلفه باراك أوباما.

وأضاف أنه سيطلب رسميا ذلك التحقيق غدا الاثنين.

وتردد أن "إف بي آي" تحدث بشكل سري مع مستشارين لترامب حول علاقات محتملة لفريقه بروسيا وتأثير موسكو على الانتخابات.

وعلى مدار أيام، كان ترامب يتساءل حول ما إذا كان مكتب التحقيقات قد فعل ذلك مع حملته. لكن محققين ومصادر حكومية قالوا إن هذا لم يحدث.