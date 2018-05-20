إلغاء خطة لإعدام معظم الخيول البرية في جبال شرق أستراليا

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن خطة مثيرة للجدل لإعدام 90% من الخيول البرية البالغ عددها 6000 في جبال شرق أستراليا ألغيت اليوم الأحد.



وتعيش الخيول البرية، المعروفة باسم برومبيس، في متنزه كوسيوزكو الوطني الوعر في جبال نيو ساوث ويلز منذ 200 عام، وأصبحت جزءًا من "الفولكلور" الأسترالي في القصائد والأغاني والروايات والأفلام.



لكن حماة البيئة جادلوا بأن الخيول تلحق الضرر بالبيئة الجبلية الهشة، وتدمر الأراضي الرطبة وتعرض الكائنات المحلية للخطر.



أوصت خطة إدارة الخيول البرية، التي تم تسليمها إلى حكومة نيو ساوث ويلز عام 2016، بتخفيض عدد الخيول في المتنزه بنسبة 90% إلى 600 فقط على مدى 20 عامًا، بشكل أساسي عبر الإعدام.



وقالت حكومة نيو ساوث ويلز، اليوم الأحد، إنها ما زالت تهدف إلى الحد من الخيول البرية بهذا العدد، ولكن ليس عبر قتلها.



وقال نائب رئيس الوزراء، جون باريلارو، إن الأهمية الثقافية للخيول تحتاج إلى الاعتراف بها.



وقال باريللو لشبكة (إيه.بي.سي) الإذاعية "إن الخيول البرية تتجول في جبال الألب الأسترالية منذ ما يقرب من 200 عام وهي جزء من النسيج الثقافي والفولكلور الوطني".



وبدلاً من ذلك، ستقدم الحكومة تشريعًا في الأسبوع المقبل لحماية الخيول في مناطق معينة.