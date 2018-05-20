إنتر يفوز على لاتسيو ويخطف بطاقة التأهل إلى دوري الأبطال

قلب فريق إنتر ميلان تأخره أمام مضيفه لاتسيو إلى فوز 3 / 2 ،خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم ، ليضمن اللعب في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وشهدت أيضا هذه الجولة خسارة كروتوني أمام نابولي 1 / 2 ،وفوز تورينو على جنوه 2 / 1 ،وميلان على فيورنتينا 5 / 1 ،وكييفو فيرونا على بينفينتو 1 / صفر ،وسبال على سامبدوريا 3 / 1،وأودينيزي على بولونيا 1 / صفر، وكالياري على أتالانتا 1 / صفر وروما على ساسولو 1 / صفر.

وتقدم لاتسيو بهدف سجله ايفان بيريسيتش، لاعب إنتر ميلان، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة ،وتعادل دانيلو دي أمبروزيو لإنتر ميلان في الدقيقة 29 ،قبل أن يسجل فيليبي أندرسون الهدف الثاني للاتسيو في الدقيقة 41 ،ثم سجل ماورو إيكاردي هدف التعادل لإنتر ميلان في الدقيقة 78 من ركلة جزاء ثم أضاف ماتياس فيتشينو الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 81.

واضطر فريق لاتسيو لإنهاء المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيناد لوليتش في الدقيقة 79.

ورفع إنتر ميلان رصيده إلى 72 نقطة في المركز الرابع بفارق المواجهات المباشرة امام فريق لاتسيو، الذي تراجع للمركز الخامس المؤهل لدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وكانت مباراة الدور الأول التي جمعتهما انتهت بالتعادل السلبي ليحتل إنتر ميلان المركز الرابع، مستفيدا من فوزه في هذه المباراة.

وفي المباراة الثانية، هبط فريق كروتوني رسميا إلى دوري الدرجة الثانية، عقب خسارته امام مضيفه نابولي 2 / 1.

وسجل هدفي نابولي أركاديوز ميليك في الدقيقة 23 وخوزييه كاييخون في الدقيقة 32، فيما سجل هدف كروتوني ماركو تومينيو في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع نابولي رصيده إلى 91 نقطة لينهي الموسم في المركز الثاني، وتوقف رصيد كروتوني عند 35 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) ليهبط رسميا إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي المباراة الثالثة، فاز تورينو على مضيفه جنوه 2 / 1.

وسجل هدفي تورينو ياجو فالكس في الدقيقة 30 ودانيلي باسيلي في الدقيقة 58، فيما سجل هدف جنوه جوران بانديف في الدقيقة 80.

ورفع تورينو رصيده إلى 54 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد جنوه عند 41 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الرابعة، ضمن ميلان المشاركة في دور المجموعات بالدوري الأوروبي بتغلبه على فيورنتينا 5 / 1.

وتقدم فيورنتينا بهدف سجله جيوفاني سيميوني في الدقيقة 20 قبل أن يسجل ميلان خمسة أهداف عن طريق هاكن كالهانجولو في الدقيقة 23 وباتريك كوتروني (هدفين) في الدقيقتين 41 و59 ونيكولا كالينيتش في الدقيقة 49 وجياكومو بونافينتورا في الدقيقة 76.

ورفع ميلان رصيده إلى 64 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فيورنتينا عند 57 نقطة في المركز الثامن.

وفي المباراة الخامسة، فاز كييفو فيرونا على بينفينتو بهدف نظيف سجله روبيرتو إنجليسي في الدقيقة 49.

ورفع كييفو فيرونا رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث عشر ، وتوقف رصيد بينفينتو عند 21 نقطة في المركز العشرين الأخير، علما بأنه كان قد هبط إلى دوري الدرجة الثانية.

وفي المباراة السادسة، فاز سبال ضيفه سامبدوريا 3 / 1.

وسجل أهداف سبال ميركو أنتينوكسي (هدفين) الأول في الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 52 وألبيرتو جراسي في الدقيقة 49 ، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لسامبدوريا داويد كوفناسكي في الدقيقة 66

وأكمل سامبدوريا المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 32 بعد طرد جيانلوكا كابراري.

ورفع سبال رصيده إلى 38 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد سامبدوريا عند 54 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة السابعة، انتزع أودينيزي فوزا صعبا من ضيفه بولونيا بهدف نظيف سجله سيكو فوفانا في الدقيقة 30.

ورفع أودينيزي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد بولونيا عند 39 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي المباراة الثامنة، فاز كالياري على أتالانتا بهدف نظيف سجله لوكا سيبيتيلي في الدقيقة 87.

وأهدر ماتيا كالدارا ركلة جزاء لأتالانتا في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع كالياري رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس عشر ليضمن البقاء في دوري الدرجة الأولى وتوقف رصيد أتالانتا عند 60 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة التاسعة، فاز روما على ساسولو بهدف نظيف سجله جيانلوكا بيجولو، لاعب ساسولو، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع روما رصيده إلى 77 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ساسولو عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر.

وكان يوفنتوس توج بلقب الدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي والرابع والثلاثين في تاريخه في المرحلة السابعة والثلاثين (قبل الأخيرة) للبطولة.