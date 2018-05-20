تعرف على التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والمصري

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أعلن أحمد أيوب، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه والذي سيخوض به مواجهة المصري، مساء اليوم الأحد، والتي سيشهدها ملعب الجيش ببرج العرب، بالإسكندرية، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع 28 بمسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل كالتالي..

في حراسة المرمى: شريف اكرامي

في خط الدفاع: صبري رحيل وأيمن أشرف ومحمود الجزار وباسم علي

في خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد حمدي

في خط الهجوم: إسلام محارب ومحمد شريف وصلاح محسن

وجاءت دكة البدلاء كالتالي.. علي لطفي، هشام محمد، أحمد رمضان، كريم يحيى، عمرو سعداوي، محمد فخري، أحمد ياسر ريان

فى حين أعلن حسام حسن تشكيل المصري وجاء كالتالي

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد منصور، محمد شطة، محمد كوفي.

في خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، جريندو.

في خط الهجوم: إسلام عيسى، أحمد جمعة، أحمد شكري.