أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، إن الفريق لن يتراجع عن اللعب بأسلوبه الهجومي المعتاد أمام ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال، والمقرر إقامته يوم 26 من شهر مايو الجاري بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال كلوب في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، عن الصراع بين صلاح ورونالدو، والمنتظر اندلاعه على هامش المباراة: «الأمر ليس بشأن من الأفضل بشكل فردي، بل هو بشأن تقديم كرة القدم الأفضل، من أجل حدوث هذا، ستكون في حاجة للجميع».

وأضاف المدرب الألماني: «صلاح قدم موسمًا رائعًا، ولكن رونالدو قدم ١٥ موسمًا وأحرز ٤٧٠٠٠ هدف وحقق أرقامًا مجنونة، لماذا علينا المقارنة؟ في عصر بيليه، لم تتم مقارنته بأحد، الآن لدينا الثنائي رونالدو وميسي الذي يهيمن على كرة القدم خلال السنوات الأخيرة، وهناك أيضاً العديد من اللاعبين الجيدين».

وتابع: «الكرة الذهبية دائمًا ما تكون بين ميسي ورونالدو، حينما يتوقف الثنائي عن لعب كرة القدم، سنفتقده كثيرًا».

وعن المباراة النهائية قال كلوب: «إذا قمت بسؤال اللاعبين عما يريدون فعله، سيجيبون بأنهم يتطلعون لفعل ما اعتادوا عليه، في كرة القدم يتعين عليك وضع الخطة التي تساعدك على إبطال مميزات المنافس، ولكن عليك أيضًأ أن تظهر ما لديك من مميزات، لن نركض مثل المجانين بدون طريقة للدفاع أمامهم، ولكننا سنلعب بأسلوبنا».

وأكد كلوب: «خلال السنوات الأخيرة، كان هناك ثلاثة فرق مسيطرة وهم مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ. سنواجه أحدهم في النهائي، بالطبع من سيكون المرشح الأقوى لنيل اللقب في هذه الحالة؟ ليس لدي أي مشكلة في هذا الوضع. هم يعلمون كل شيء ويمكنهم كتابة سيناريو المباراة لما يمتلكونه من خبرة بالوصول للنهائي ٤ مرات خلال آخر خمسة نهائيات. نحن نريد خوض المباراة والفوز بها».

واختتم كلوب تصريحاته: «في النهاية سيكون الأمر بمثابة الاختبار بشأن ما هو الأكبر، الرغبة في الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي أم للمرة الأولى منذ سنوات».