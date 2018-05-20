«الداخلية» توزع الهدايا والسلع الغذائية على الأطفال بدور الأيتام

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وجه مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان اللواء حسام نصر بتشكيل وفد من ضباط وضابطات القطاع لزيارة عدد من دور الأيتام وذوى الإعاقة بمناسبة شهر رمضان الكريم وتقديم هدايا لهم وسلع غذائية، وشارك الضباط والضابطات الأطفال الاحتفال بهذه المناسبة، مما أضفى جوا من البهجة والسرور على نفوسهم.

ولاقت لافتة وزارة الداخلية استحسان الأطفال ومشرفى دور الأيتام حيث قدموا الشكر لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية الكريمة.

وفى السياق ذاته، وجه قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية قافلة طبية ضمت تخصصات مختلفة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين بالأحياء الشعبية بمدينة أسيوط، وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان. وتم توقيع الكشف الطبى على 382 مواطن وصرف العلاج اللازم لهم.

ووزعت مديرية أمن أسوان عبوات «كراتين» تحتوى على بعض المنتجات والسلع الأساسية على عدد من المواطنين بالمجان للتخفيف عن كاهل المواطنين ومشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان الكريم.

يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى توطيد أوجه الثقة والرعاية بين جهاز الشرطة والمواطنين من خلال القيام بالعديد من المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات وبين جميع أطياف المجتمع، واستمرارا للجهود المبذولة فى مجال تفعيل المبادرات الإنسانية المختلفة.