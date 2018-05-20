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انضمام المتحدث العسكري السابق لـ«الوفد» وتعيينه مساعدا لرئيس الحزب لشئون الشباب

علي كمال:
نشر فى : الأحد 20 مايو 2018 - 10:53 م | آخر تحديث : الأحد 20 مايو 2018 - 10:53 م

وقع العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق للقوات المسلحة، اليوم الأحد، استمارة انضمامه لحزب الوفد بحضور المستشار بهاء أبوشقة رئيس الحزب في مقره بالدقي.

وصدر قرارًا بتعيينه مساعدًا لرئيس الحزب لشؤون الشباب.


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